LECCE - Momenti di panico in provincia di Lecce dove verso le due del mattino, alcuni ignoti, a bordo di un'auto, hanno raggiunto un edificio in via vecchia Matino a Casarano, di proprietà di un imprenditore 46enne di Matino, e hanno sparato alcuni colpi di fucile contro quello che era il suo negozio di vestiario. Dopo un po' sono fuggiti.Secondo le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, a bordo della Fiat 500 c'erano due uomini. Al momento sono in corso le indagini.