LECCE - Moderna, efficiente, a impatto zero: è la nuova sede di Protezioni srl che è stata inaugurata oggi sabato 4 marzo, a Lecce, al termine di una ristrutturazione di oltre un anno che ha trasformato tre capannoni in disuso dell'area industriale in una nuova sede per uffici e produzione di una delle aziende più innovative e creative, punto di riferimento nazionale del settore outdoor. Protezioni srl sviluppa soluzioni architettoniche all'avanguardia per gli ambienti esterni, specializzata in coperture e recinzioni con design e materiali innovativi, di alta qualità, riciclabili ed ecosostenibili.





Per la nuova sede oltre 7000mq di amianto sono stati smaltiti e sostituiti da un tetto interamente coibentato per garantire efficienza climatica sia d’estate che d’inverno per una totale autosufficienza termica.

Gli spazi inaugurati sono pensati per una funzionalità professionale e per il benessere dei dipendenti e collaboratori: all’interno ludoteca per bambini e palestra, all’esterno aree verdi allestite per ristoro e pause del personale oltre a postazioni per ricarica auto elettriche.

"La sfida continua è rendere ordinario qualcosa che è solitamente considerato straordinario, come possono essere il welfare aziendale o la sostenibilità ambientale – dichiara l’amministratrice Sara Milo - perché è dal rispetto e dalla valorizzazione del territorio così come dei collaboratori e della loro serenità familiare che passa gran parte di quella Qualità con la Q maiuscola che è uno dei nostri principali punti di forza nonché d’orgoglio".

L’estetica, il design, il benessere fanno da sempre parte del DNA di questa realtà aziendale che dalla Puglia è posizionata oggi tra le imprese più innovative di questo settore in Italia e nel mondo. Tra i riconoscimenti che ha avuto Protezioni srl c’è il recente premio "Imprese Vincenti", ideato e promosso da Intesa Sanpaolo e finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano.

Uno dei prodotti sviluppati da Protezioni, la balaustra saliscendi a tre pannelli "Pareo Up Balaustra”, realizzata con tecnologia innovativa e unica nel settore, ha vinto il prestigioso Archiproducts Design Award, consegnato lo scorso novembre a Milano da una giuria di esperti che tracciano ogni anno lo stato dell’arte nel campo del design internazionale, per evidenziare le eccellenze in materia di creatività e innovazione.

Presente all’inaugurazione anche Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia che ha dichiarato: "Innovazione, creatività e welfare aziendale sono le parole chiave che segnano oggi lo sviluppo di una realtà fiore all’occhiello del nostro territorio. Valorizzare le imprese e sostenerle nei loro processi di crescita è, per la Regione Puglia, un obiettivo strategico, a cui puntiamo attraverso misure, come quella del Titolo II, che si è rivelato uno degli interventi di maggior successo dell’intero pacchetto messo a disposizione del sistema produttivo. Attraverso strumenti come questo e grazie alla capacità imprenditoriale delle aziende come Protezioni srl dimostriamo che la Puglia può crescere nel settore dell’innovazione, e collocarsi tra le prime regioni a livello nazionale".

Protezioni conta oggi 40 dipendenti, un fatturato di circa 6 milioni in crescita costante dal 2020 e continui riconoscimenti alla ricerca & sviluppo condotta in ambito prodotto. Il 2023 è l’anno delle sfide con la sede più spaziosa e i mercati internazionali che chiedono i prodotti da sviluppare.

L’inaugurazione della nuova sede si è svolta con le famiglie dei dipendenti, in un clima di grande "festa", come l’ha definita l’amministratrice Milo: "anche per ringraziare tutti coloro che ogni giorno – dipendenti, agenti, rivenditori, collaboratori - costruiscono un pezzetto della nostra storia".