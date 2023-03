LECCE - A seguito dei numerosi furti ed atti intimidatori che hanno colpito molte attività, principalmente Pubblici Esercizi della provincia e del centro storico di Lecce, il Presidente di Confcommercio Lecce, Maurizio Maglio, dopo aver ricevuto l’accorato appello delle vittime di azioni criminose ha inviato una richiesta al Prefetto di Lecce, il dottor Luca Rotondi. - A seguito dei numerosi furti ed atti intimidatori che hanno colpito molte attività, principalmente Pubblici Esercizi della provincia e del centro storico di Lecce, il Presidente di Confcommercio Lecce, Maurizio Maglio, dopo aver ricevuto l’accorato appello delle vittime di azioni criminose ha inviato una richiesta al Prefetto di Lecce, il dottor Luca Rotondi.





"La nostra Associazione è da sempre impegnata, al fianco delle Istituzioni e delle aziende, al fine di garantire il rispetto della legalità e la tutela delle attività imprenditoriali. Purtroppo, da qualche mese assistiamo a gravissimi avvenimenti che stanno colpendo molte attività compiuti da individui che spesso poco dopo ritornano a commettere lo stesso reato. Per tale ragione, abbiamo chiesto un’intensificazione dell’attività di vigilanza e controllo da parte delle Forze dell’Ordine atta a prevenire e reprimere furti, danneggiamenti ed incendi che avvengono soprattutto nelle ore notturne. Oltre al danno economico causato dal furto e dall’effrazione, subentra uno stato di abbandono e sconforto da non sottovalutare in un periodo come questo poi non assolutamente florido per i colleghi vittime dei delinquenti".

Queste le dichiarazioni di Maglio che ha comunicato, inoltre, a Sua Eccellenza il Prefetto come sempre massima disponibilità a cooperare per trovare soluzioni congiunte.