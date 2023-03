"Sono anni che, noi di Azione Studentesca, denunciamo lo stato di pericolosità di gran parte dei plessi scolastici della nostra provincia. - dichiara Nicola Demirev, Presidente provinciale di AS - Ma, nonostante le denunce, sono ben pochi gli interventi concreti realizzati per apportare miglioramenti strutturali agli edifici, con conseguenti rischi per l’incolumità di studenti e personale. L'ultimo episodio si è registrato nella giornata di ieri all’Istituto "Dante Alighieri", dove, per pura fortuna, il cedimento di una finestra non ha provocato danni. Ci chiediamo - continua - cosa si debba attendere per intervenire con la manutenzione ordinaria dei plessi della Provincia. Che qualcuno si faccia male? Riteniamo inaccettabile che, ancora nel 2023, gli studenti siano costretti a svolgere le lezioni in spazi che non tutelano la loro incolumità fisica e che non garantiscono lo svolgimento delle lezioni in condizioni di piena sicurezza. Chiediamo una risposta da parte della Provincia: si avvii un attento monitoraggio delle condizioni di sicurezza degli Istituti, si intervenga con anticipo laddove sia necessario e si investa sempre di più in edilizia scolastica. - conclude - Non vogliamo aspettare una tragedia, il momento di agire è ora".

LECCE - Ieri Mercoledì 29 Marzo, all’Istituto "Dante Alighieri" di Lecce si è verificato il cedimento e la caduta di una finestra. Un accaduto talmente pericoloso da destare forte preoccupazione tra gli alunni e i genitori, ma che per fortuna non ha registrato feriti.