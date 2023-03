MINERVINO MURGE (BT) - Sono in corso le ricerche nella zona tra Minervino Murge e Andria per trovare Alfonso Sessa, l'85enne salernitano, di cui da ieri pomeriggio non si ha traccia. L'uomo era uscito alla ricerca di asparagi, ma non è tornato al punto di ritrovo fissato con i suoi tre amici nei pressi della sp320. Le ricerche sono andate avanti senza successo per tutta la notte, visto che questa mattina sono impegnati anche i Vigili del fuoco del soccorso alpino e speleologico e le unità cinofile.Sessa è alto 1 metro e 65, ha i capelli brizzolati e non ha particolari patologie. Il Comune di Minervino Murge ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per la ricerca delle persone scomparse.