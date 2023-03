LECCE - Sabato 25 marzo si celebra la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il cosiddetto "Dantedì", istituita nel 2020 per rendere omaggio al grande poeta, simbolo della cultura italiana nel mondo, attraverso una serie di iniziative ed attività organizzate in tutto il territorio nazionale. - Sabato 25 marzo si celebra la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il cosiddetto "Dantedì", istituita nel 2020 per rendere omaggio al grande poeta, simbolo della cultura italiana nel mondo, attraverso una serie di iniziative ed attività organizzate in tutto il territorio nazionale.





Per l'edizione 2023, il Comune di Lecce sposa una proposta giunta da Virginia Valzano, coordinatrice tecnico-scientifica del CEIT (Centro Euromediterraneo di Innovazione Tecnologica per i Beni Culturali e Ambientali) ed estende al Giardino di Ogni Bene, nel complesso degli Agostiniani, il progetto multimediale "Il viaggio di Dante" già realizzato lo scorso anno all’Orto botanico del Salento.

Questo progetto pone l'attenzione sull'amore di Dante per la natura presente nelle sue opere, in particolare nella Divina Commedia, facendolo incontrare con il patrimonio culturale, ambientale e naturalistico esposto nei musei e negli orti botanici con l'aiuto di un’applicazione multimediale che coinvolge in maniera interattiva i visitatori.

Nello specifico del Giardino di OgniBene, sarà realizzato un percorso tra le essenze botaniche presenti, in cui, attraverso l’utilizzo di QR code posizionati vicino alle piante di interesse, i visitatori potranno raggiungere i contenuti testuali e multimediali pubblicati su un’apposita applicazione web: i versi della Divina Commedia riferiti a quelle essenze, recitati da Antonio della Rocca ed accompagnati da musiche di sottofondo, le schede contenenti le loro caratteristiche, la presenza nel territorio nazionale e nel Salento, la descrizione botanica, l’habitat, la raccolta, l’utilizzo, le proprietà e i benefici. Ad accompagnare i visitatori, come speciali "ciceroni", saranno gli studenti e le studentesse del liceo Siciliani.

Per l'occasione, sarà anche sarà proiettato il video "Dante ecologo e poeta nel mondo. Illustrazioni ‘divine’ di Gustave Doré" contenente la registrazione audio-video del saggio omonimo con la presentazione di Massimo Bray, la voce di Antonio della Rocca e il sottofondo musicale di Andrea Gargiulo e l’animazione delle illustrazioni di Dorè, accompagnate dalle musiche di Daniele e Mauro Durante.

«Il Giardino di OgniBene è ricco delle essenze vegetali cui Dante ha dedicato versi nella Divina Commedia – dichiara l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – come ad esempio l’alloro, il fico, il gelso, il melo, l’olivo, la quercia, il mirto, il limone, il papiro, la rosa. Per il Dantedì andremo alla scoperta di tutte queste essenze per far conoscere a chi parteciperà non solo l'animo profondamente ecologista del nostro Sommo Poeta ma anche per prendere coscienza, grazie ai versi della Divina Commedia, della ricchezza del patrimonio vegetale presente nel complesso degli Agostiniani, che ricordo si può visitare tutti i giorni dalle 9.30 alle 19».