LECCE - Domenica 26 marzo alle ore 11 prende il via la nuova stagione dei Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina, cinque matinée domenicali al Teatro Paisiello di Lecce con protagonisti alcuni tra i migliori talenti pugliesi e tanta buona musica.





Ospite del primo appuntamento è il Duo Euterpe formato dalla flautista Elisa Buffelli e dall'arpista Federica Cataldi, che nel concerto dal titolo "Singolari Risonanze" dà voce a sonorità inedite ed inusuali per strumenti di origini antichissime, risalenti all’Antica Grecia, le cui avvolgenti nuance timbriche hanno ammaliato i popoli nel corso dei secoli e per cui sono state scritte opere di immenso valore. Il programma musicale vede protagonisti l'arpa celtica, il flauto traverso e l'ottavino tra classico, celtico e contemporaneo.

Elisa Buffelli e Federica Cataldi sono entrambe laureate con lode presso il Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce. Il Duo Euterpe, molto attivo sul territorio salentino, collabora per la divulgazione della musica con numerosi enti ed associazioni locali; il repertorio, prevalentemente di stampo classico, spazia anche dalle opere contemporanee al celtico, dal medievale al pop e alla musica da film.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





ABBONAMENTO A 5 CONCERTI CON APERITIVO

Posto Unico: € 50





PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12, Convenzione** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 53^ Stagione CMS | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Unisalento

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 € per i biglietti e 3,50 € per l'abbonamento.





PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Posto Unico: 10 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO

DOMENICA 26 MARZO 2023, ore 11

Teatro Paisiello, Lecce

CONCERTO CON APERITIVO:

DUO EUTERPE

Elisa Buffelli, flauto

Federica Cataldi, arpa

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!