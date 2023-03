- In occasione della Quaresima 2023, anche Radio Orantes del Monastero delle Benedettine di Lecce intende offrire agli ascoltatori un ricco palinsesto costituito dalla condivisione della preghiera e dalla riflessione. Oltre alla quotidiana meditazione e preghiera dell’Angelus - a cura di alcune sorelle della comunità monastica ed in onda ogni giorno in radio e disponibili in podcast alle ore 12.00 - la redazione della Radio ha ideato un percorso dal titolo: “Vizi e virtù”. Un itinerario, che si snoderà lungo le vie delle malattie spirituali e delle virtù, grazie al quale ciascuno potrà far luce sul proprio cuore, decidendo di intraprendere un percorso per guarire le proprie ferite interiori e così giungere alla Pasqua interiormente e autenticamente rinnovati. I dialoghi con ospiti qualificati provenienti dal vasto panorama ecumenico e monastico saranno disponibili per l’ascolto sul podcast "Benedettine di Lecce – Radio Orantes" su Spotify e le altre piattaforme dedicate.