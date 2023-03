LECCE - Da domani 1° aprile l’intera Piazza Duomo tornerà alla sua consueta fruibilità e, con essa, anche, l’ascensore riprenderà a condurre i visitatori fino al terzo ordine del campanile realizzato su progetto di Giuseppe Zimbalo tra il 1661 e il 1682.La diocesi di Lecce, infatti, ha comunicato al comune di Lecce la fine dei lavori di messa in sicurezza, realizzati in collaborazione con la Fondazione Splendor Fidei e, resisi necessari dopo che, lo scorso 4 febbraio, a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento, dal quarto e dal quinto ordine della torre vennero giù alcuni calcinacci e frammenti in pietra leccese.Nel frattempo, in sinergia con la Sovrintendenza di Lecce, è stata avviata la procedura per la definizione del progetto di restauro al fine di eseguire successivamente i lavori di ripristino delle parti danneggiate.Domattina alle 10 e poi ogni giorno fino alle 21, dunque, la cooperativa ArtWork riaprirà - dopo due mesi di chiusura forzata - l’ascensore inaugurato lo scorso 13 maggio e, come prima, tornerà a condurre i visitatori fino il terzo livello della torre campanaria.