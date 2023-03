FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Sono in fase di ultimazione i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per la creazione di un dog park e per il miglioramento della viabilità e del verde pubblico nel quartiere San Lorenzo. - Sono in fase di ultimazione i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per la creazione di un dog park e per il miglioramento della viabilità e del verde pubblico nel quartiere San Lorenzo.





Le opere, che rientrano negli interventi previsti dalla Rigenerazione Urbana, saranno simbolicamente consegnate alla Città martedì 4 aprile alle 17.30 nel corso di una manifestazione pubblica che prevede una ciclopasseggiata lungo la pista ultimata in queste ore e l’apertura del cancello del dog park di via Almirante.

I lavori hanno dato un nuovo volto alla viabilità di viale Abbadessa per garantire un maggior livello di sicurezza a tutti gli utenti della strada. Sono stati creati una nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra viale Abbadessa e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, un ampio spartitraffico, attraversamenti pedonali rialzati, marciapiedi, una pista ciclabile e un nuovo impianto di pubblica illuminazione. L’area è stata attrezzata con panchine, cestini ed altri elementi di decoro urbano.

Importanti novità riguardano anche il verde pubblico con 76 nuovi alberi e più di 900 piante autoctone come mirto e ligustro. Le nuove piantumazioni sono distribuite su una superficie dedicata esclusivamente al verde di oltre 2500 mq attrezzata con un sistema di irrigazione che riutilizzerà le acque piovane.

In via Almirante ha preso forma il primo dog park della Città che è stato attrezzato con un percorso agility composto da otto giochi e si presenta con una singolare struttura che richiama l’impronta di una zampa. Anche in questo caso l’area è stata dotata di una illuminazione adeguata, arricchita con la creazione di nuovi marciapiedi e aiuole, mentre per la sicurezza è previsto un impianto di videosorveglianza.

La rigenerazione urbana, per la cui realizzazione l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro, non si esaurisce qui.

Proseguono i lavori per il recupero della scuola di via Parri, ulteriori interventi di efficientamento energetico della Scuola De Amicis e la creazione di un avanzato sistema di videosorveglianza che abbraccerà l’intero quartiere.