LOCOROTONDO (BA) – A Locorotondo domenica 19 marzo si riaccende la tradizione dell'accensione dei Falò di San Giuseppe. Al calar del sole saranno quattro i falò che arderanno nel nostro territorio, prevalentemente nelle contrade.Il percorso dei falò tra cultura e tradizione sarà così articolato: ore 19:00 villetta di Padre Pio – via Padre Pio da Pietralcina - a cura del Comitato di Quartiere “Amici di Pantaleo”;  ore 19:30 aia di contrada Mancini a cura dell'Associazione “Mancini e dintorni”;  ore 20:00 contrada Pasqualone a cura della famiglia Pinto;  ore 20:30 contrada Carbottiello a cura dell'Associazione “San Marco – Eventi, cultura e tradizioni”. “È tutto pronto per il tradizionale Falò di San Giuseppe – commenta il Consigliere Comunale incaricato al Rapporto con le contrade Luca De Michele. L'accensione del fuoco è un appuntamento che, nonostante lo stop forzato degli scorsi anni, ha saputo rinnovarsi grazie all'impegno dei cittadini.La festa del fuoco, che saluta l'inverno per accogliere l'arrivo della primavera, è un momento comunitario di condivisione ed incontro. Il fuoco da sempre è simbolo di forza ed energia, famiglia e casa e quale occasione migliore di questa per ribadire il senso di appartenenza alla nostra terra.Ringrazio il Comitato di Quartiere “Amici di Pantaleo”, le Associazioni “Mancini e dintorni” e “San Marco – Eventi, cultura e tradizioni” e la famiglia Pinto per aver accolto il nostro invito e aver reso possibile un progetto/percorso condiviso. Teniamo sempre acceso il fuoco delle tradizione per non dimenticare chi siamo.”