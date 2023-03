BARI – In un'epoca in cui l'ecommerce dei beni di largo consumo sta crescendo in modo esponenziale, sono ormai più di 10 milioni le famiglie italiane che acquistano la loro spesa online: un incremento pari a ben 2,4 milioni rispetto al periodo pre-covid.Secondo l'ultimo report di Netcomm Focus Food in collaborazione con NielsenIQ, la penetrazione dell’ecommerce dei beni di largo consumo è arrivata al 42,2%, raggiungendo, oltre ai principali centri urbani, anche le cittadine di provincia.E, dato per certi versi sorprendente, la spesa online sta crescendo maggiormente nel Sud Italia rispetto al Nord.È in questo contesto che si inserisce l’apertura del nuovo servizio di spesa online a Noicattaro (Ba), dove il punto vendita Famila in Via S. Filippo Neri, infatti, aderisce da oggi all’e-commerce CosiComodo.it riservato alle insegne del Gruppo Selex.Basta scaricare l’app per la spesa CosìComodo Spesa Online da App Store o da Play Store, oppure collegarsi alla pagina https://www.cosicomodo.it/familasud/noicattaro-hd per iniziare a fare acquisti online.La spesa online sul sito CosiComodo.it sta diventando sempre più popolare in Italia e conferma il suo trend di crescita anche dopo la pandemia, per i molteplici vantaggi che offre.Ecco alcuni dei motivi per cui sempre più italiani scelgono questo sito per fare la spesa online:Comodità: la spesa online permette di fare acquisti comodamente da casa o in mobilità, senza dover affrontare il traffico, cercare un parcheggio o fare la fila in cassa. Si può dedicare il proprio tempo libero ad altre attività, mentre i prodotti acquistati saranno pronti per il ritiro o la consegna.Risparmio di tempo: la spesa online permette di risparmiare tempo prezioso. Non si deve andare in negozio, cercare i prodotti e fare la fila in cassa. Inoltre, si possono utilizzare funzioni come la lista della spesa salvata, la ricerca rapida di prodotti e la ripetizione degli acquisti precedenti, che permettono di fare acquisti in modo più efficiente.Convenienza: prezzi competitivi e offerte speciali sono riservate ai clienti online, come gli sconti per la spesa online, le offerte speciali e i vantaggi fedeltà riservati da Famila. Associando al proprio account la Carta Club Famila, infatti, con ogni spesa sarà possibile accumulare punti e accedere agli sconti riservati ai soci. Il lancio del nuovo servizio a Magnago, inoltre, prevede una promo di €10 su un primo ordine di spesa minima di €50.Scelta e assortimento: l’assortimento è lo stesso del punto vendita fisico. È disponibile, infatti, anche in versione online, una vasta selezione di prodotti di qualità, dalle grandi marche a quelli a marchio Selex. Dai prodotti enogastronomici a quelli per la cura di casa, persona e animali; dai prodotti dedicati a chi ha esigenze alimentari o di salute particolari, fino ai prodotti specifici per l’alimentazione dei bambini e per il tempo libero.Freschezza: un altro grande vantaggio della spesa online è la garanzia della continuità della catena del freddo. Salumi, formaggi, carne o pesce vengono preparati solo pochi minuti prima del ritiro o della consegna; i prodotti freschi o surgelati vengono inoltre conservati alla giusta temperatura fino al momento del ritiro, rispettando così la catena del freddo.Sicurezza: la spesa online è sicura e affidabile, grazie a sistemi di pagamento protetti con carta di credito o Paypal.Il nuovo servizio di e-commerce permette a tutti i clienti della zona di fare la spesa online in qualsiasi momento della giornata, anche da mobile, e di riceverla nel modo che preferiscono, grazie ai due servizi Click & Collect e Home Delivery.Con il servizio Clicca e Ritira è possibile scegliere online i prodotti, oltre alla data e alla fascia oraria in cui andare a ritirarli nel supermercato (lun-sab: dalle 13:30 alle 19:30 con disponibilità di 2 spese per fascia). Selezionando il servizioConsegna a Domicilio, invece, si può ricevere la spesa con consegna a domicilio dal lunedì al sabato (dalle 09:30 alle 20:30 con disponibilità di 5 spese per fascia).Il servizio di consegna a domicilio di Famila serve i comuni di Capurso, Noicattaro, Triggiano e Torre a Mare.