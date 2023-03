MANDURIA (TA) - I carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno tratto in arresto cinque persone, tutte di Manduria e legate da vincoli di parentela, con l’accusa di estorsione, rapina aggravata e lesioni personali nei confronti del gestore di un complesso turistico di San Pietro in Bevagna, un 55enne di origini campane.L’episodio risale al pomeriggio del 25 giugno 2022. I malviventi, armati e incappucciati, picchiarono con violenza e rapinarono l’albergatore, che pare avesse tentato una reazione, impossessandosi di gioielli, di due orologi Rolex e denaro contante, oltre 20mila euro. Dopo il raid nel complesso turistico fuggirono e il malcapitato, colpito anche alla testa con il calcio di una pistola, fu accompagnato in ospedale per le cure dei sanitari.Oggi i militari del Comando provinciale di Taranto, con la collaborazione dei militari del nucleo cinofili di Modugno, hanno eseguito nei confronti dei presunti responsabili una ordinanza di custodia cautelare in carcere.