E' in tutti gli store digitali 'Tutta fortuna, il nuovo singolo dei Mutonia. Il brano è un vaffanculo a chi tende sempre a sminuire i tuoi sforzi. È l'ennesimo urlo rock dei Mutonia dedicato a chi resiste.

Tratta anche tematiche che si paventano davanti ai nostri occhi nella vista di tutti i giorni: invidia, rabbia, falsità, odio.

Spiegano gli artisti a proposito del brano: “Questo è ufficialmente il nostro primo brano in italiano, siamo sicuramente emozionati. Scegliamo di presentare 'Tutta fortuna' come primo singolo del nostro nuovo album perchè traina perfettamente lo stato d'animo di tutto il disco. Il brano è dedicato a chi resiste e persiste in quello che fa, continuando a credere e vivere in un mondo che vuole distrarti e buttarti giù... Lo dedichiamo a noi e alla nostra fanbase, la Fuckin' Family. Registrare il brano da un artista come Luca Vicini (Subsonica) è stata una grande esperienza.”