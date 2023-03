via Quirinale.it

CROTONE - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio del barcone su cui viaggiava un gruppo di migranti. La tragedia ha provocato la morte accertata, al momento, di almeno 68 persone e un numero ancora imprecisato di dispersi. Proseguono intanto le indagini sull'accaduto, soprattutto sul soccorso in mare: la Procura della Repubblica di Crotone ha chiesto alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza gli atti relativi alla loro attività nelle ore precedenti il naufragio, come si è appreso in ambienti ristretti alle indagini. Secondo quanto emerge, nelle prossime ore i magistrati delegheranno le indagini ai carabinieri.Il Capo dello Stato è atterrato questa mattina intorno alle 11 all'aeroporto Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Poi si è subito recato all'ospedale San Giovanni di Dio dove sono ricoverate 16 persone. Il presidente, accolto all'arrivo da qualche applauso all'ingresso dell'ospedale, è stato ricevuto dal commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Simona Carbone, e dal direttore sanitario Lucio Cosentino che lo ha accompagnato nei reparti. Tra i 16 sopravvissuti vi sono 6 minori, di cui uno non accompagnato. Mattarella ha voluto portare dei regali ai sopravvissuti: peluche, una pianola, un robot telecomandato. "Presidente, chiediamo che sia fatta giustizia per i morti nel naufragio", ha gridato uno dei cittadini a Mattarella, quando il Capo dello Stato è arrivato in ospedale.Successivamente Mattarella si è trasferito alle esequie delle vittime. È stato accolto all'ingresso del Palamilone dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, dal sindaco di Crorone, Vincenzo Voci, e dal vescovo Angelo Panzetta. Mattarella è stato accompagnato dagli applausi della folla a bordo strada, mentre alcuni gridavano "giustizia, giustizia". Poi il presidente della Repubblica è rimasto in raccoglimento davanti alle bare. Infine l'incontro con i parenti dei defunti che hanno chiesto aiuto per il recupero dei dispersi e assistenza per i sopravvissuti. E Mattarella, secondo quanto si apprende, ha garantito pieno sostegno ai profughi.