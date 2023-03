- Un attacco di droni russi è avvenuto nel distretto di Beryslav, nella regione di Kherson, mentre c'erano civili in coda per ricevere gli aiuti umanitari. Il bilancio è di nove feriti, tra cui un bambino, così come denunciato su Telegram dal procuratore generale: "A seguito dei bombardamenti, 9 civili sono rimasti feriti, compreso un minorenne. Ricevono assistenza medica qualificata. Il numero definitivo delle vittime è in fase di chiarimento. Le forze della Federazione Russa, violando nuovamente le norme del diritto internazionale umanitario, hanno bombardato il territorio liberato della regione di Kherson. Secondo i dati preliminari, l'esercito russo ha utilizzato i droni per attaccare i civili in coda per gli aiuti umanitari nei pressi di una scuola nel distretto di Beryslav".