BARI - Il presidente della Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia Renato Perrini invita alla cerimonia di premiazione del bando “Mi impegno per la legalità”, che si svolgerà lunedì 20 marzo alle 10,00 nell’Aula consiliare.“Quando nell’autunno scorso come Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia immaginammo un bando che coinvolgesse gli studenti delle scuole superiori in un progetto contro la mafia - evidenzia Perrini - l’intento non era solo premiare i migliori lavori, ma impegnarli proprio per la legalità, nella convinzione che educare alla legalità le nuove generazioni sia dovere anche delle Istituzioni che insieme a Famiglia e Scuola devono fare squadra”.“Per questo abbiamo scelto la giornata di lunedì 20 marzo - vigilia della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie – per premiare con 500 euro i 48 Istituti scolastici (10 in Provincia di Bari; 6 in Provincia BAT; 6 in Provincia di Brindisi; 8 in Provincia di Foggia; 10 in Provincia di Lecce e 8 in Provincia di Taranto). Nel corso della manifestazione verranno proiettate le immagini degli elaborati degli Istituti scolastici vincitori e un video in ricordo delle vittime della mafia”.