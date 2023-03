MINERVINO MURGE (BT) - I Carabinieri della Sezione Operativa di Andria e del Comando Stazione di Minervino Murge, nell’occasione dell’arresto in flagranza di reato di due soggetti sorpresi nell’atto di tagliare e smontare una autovettura Audi A7, S Line, che risultava essere stata asportata a Trani, hanno rinvenuto nella medesima area ben 24 autovetture oggetto di furto. Le auto, ormai completamente cannibalizzate, sono state abbandonate dai malfattori in quella cava che, nel tempo, era ormai divenuta una discarica a cielo aperto.Personale del Comando Compagnia di Andria, dal giorno dell’arresto e per tutto il mese successivo, si è adoperato alla rimozione delle carcasse, identificazione dei proprietari tramite telaio o parziale delle targhe rinvenute. I veicoli recuperati venivano custoditi presso la depositeria giudiziaria autorizzata per la successiva restituzione agli aventi diritto.Continua senza sosta l’attività di controllo nelle aree rurali della Provincia da parte dei militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani, finalizzata alla prevenzione e repressione del furto e del riciclaggio di autovetture, che in questa occasione ha permesso non solo di trarre in arresto 2 soggetti in flagranza di reato, ma anche di “ripulire” un’area divenuta discarica, restituendo le autovetture oggetto di furto ai proprietari ed il terreno alla murgia.