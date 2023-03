LECCE - Dramma a Monteroni, in provincia di Lecce, dove un uomo è stato trovato senza vita nella sua casa che era in fiamme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. L'incendio è divampato nel condominio dove abitava il 46enne. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono stati allertati da un vicino che ha visto uscire del fumo dall'appartamento del 46enne. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Inutili gli aiuti del 118.Secondo le prime informazioni ieri sera l'uomo si sarebbe addormentato lasciando un pentolino sul fornello acceso della cucina. Al risveglio, nel tentativo di intervenire, avrebbe avuto un malore e poi sarebbe morto. La sua morte, dunque, risale a ieri sera.