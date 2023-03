PER...BACCO JAZZ CLUB

VIA UMBRIA 14 ANG. VIA LANZA

TARANTO



Per altre Info e prenotazioni:



PER...BACCO JAZZ CLUB

VIA UMBRIA 14 ANG. VIA LANZA, Taranto, Italy

+39 392 032 3470



TARANTO - Il chitarrista tarantino sarà accompagnato da Aldo Davide Di Caterino al flauto traverso e Giampaolo Laurentaci al contrabbassoTredicesimo appuntamento per la stagione 2022-23 dei live al Per…Bacco Jazz Club per la rassegna “SOUNDS FROM THE FUTURE” organizzata da Egidio Gentile, direttore artistico del jazz club ionico: giovedì 23 marzo con inizio alle ore 21:30 si esibirà il trio capeggiato da Livio Bartolo alla chitarra, Aldo Davide Di Caterino al flauto traverso e Giampaolo Laurentaci al contrabbasso. Livio Bartolo è un chitarrista e compositore tarantino, nominato in due diverse categorie del Top Jazz, nello specifico "Musicista dell'anno e migliore album" secondo i referendum della rivista Musica Jazz di questo anno mentre il flautista Aldo Davide Di Caterino è stato vincitore del concorso "Chicco Bettinardi 2021" e del Tomorrow's Jazz Veneto” nel 2022 collaborando in passato con lo stesso Bartolo alla realizzazione di altre composizioni musicali.Il trio di giovani talenti è completato da Gianpaolo Laurentaci, uno dei contrabbassisti pugliesi più attivi e versatili sulla scena musicale annoverando numerose collaborazioni in progetti di caratura nazionale ed internazionali. Nel corso della serata del Per…Bacco i tre musicisti eseguiranno brani originali di Bartolo, Di Caterino e standard del repertorio jazzistico come sottolinea lo stesso Bartolo: “Il concerto sarà incentrato su brani originali miei e di Aldo Di Caterino con delle sonorità tradizioni ma rispolvererò anche vecchi brani che erano legati ad alcuni stilemi jazzistici poi mi sono concentrato su altre estetiche con uno sguardo verso il futuro cercando l’innovazione anche prendendosi dei rischi. Oltre il jazz nella mia musica c’è quella contemporanea del primo ‘900 e la musica etnica, per esempio nel set ascolterete la composizione di un musicista del Madagascar, sono rimasto colpito dalla loro capacità di scrittura e cultura. Credo che molti elementi della cultura primordiale africana abbiamo dei contatti con il jazz a livello ritmico e melodico”.La chiosa finale sul concerto di giovedì 23 marzo è di Egidio Gentile, direttore artistico del Per…Bacco: “Livio è un musicista dalla profondità incredibile e un talentuoso compositore, oltre ad essere un uomo di cultura a 360 gradi. Sono sicuro che porterà al Per…Bacco un progetto molto interessante e sarà bello per tutti coloro i quali verranno ad ascoltarlo per scoprire un approccio diverso e innovativo alla musica. Tra l’altro il trio è composto da altri due musicisti “da paura” come Aldo Davide Di Caterino e Giampaolo Laurentaci che sono due eccezionali talenti”.€ 20,00 incluso drinkOPPURE€ 10,00 + CENA ALLA CARTA.Per altre info e prenotazioni, telefonare al 392 0323470.