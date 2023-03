BARI - “Canto Popolare” racchiude alcune fra le tante poesie di Pier Paolo Pasolini, messe in scena in un recital unico dal Teatro delle Bambole, all’interno del progetto permanente di laboratorio teatrale “Del Vento e della Carne”. Il canto popolare è quel canto che si leva dagli orizzonti netti e chiari dagli uomini e dalle donne al lavoro nei campi, quando sollevano la testa in cerca del sole, dai campi di grano tumidi di giallo e avorio.

Oppure è il canto degli operai che si confonde con quello rauco delle lambrette o il canto glauco e soffiato delle operaie che escono dalle fabbriche. Il popolo che è stato cantato da Pasolini celebra il Poeta prima ancora dell’Intellettuale; ne celebra le assonanze con una geografia italiana colma di sguardo storico, di appassionate nature morte, di Appennini e Maree che si fanno miracolosamente corpi di Santi e di conchiglie.



Sabato 25 Marzo 2023 - ore 21.00

Domenica 26 Marzo 2023 - ore 18.30



BARI - Piccolo Teatro “Eugenio D’Attoma”

Strada privata Borrelli, 43



Informazioni e prenotazioni:



info@teatrodellebambole.it - Cell.: 347 3003359

stefano.dattoma61@gmail.com - Cell.: 351 5925070

Recital teatrale dalle poesie di Pier Paolo Pasolini.Con: Federico Gobbi, Caterina Orlando, Ilaria Ricci, Maurizio Sarni.Cura del testo, allestimento e regia: Andrea CramarossaCasa Madre: Teatro delle Bambole con il laboratorio teatrale permanente "Del Vento e della Carne".