TARANTO - Domenica 26 marzo alle 20.30 al Teatro comunale “Fusco” di Taranto, “Il confine del sacro”, i temi del Mysterium Festival, con lo straordinario attore-narratore Stefano Massini, unico italiano nella storia a vincere il Tony Award (considerato il Premio Oscar del teatro americano). Massini prova a far luce sui contenuti della rassegna con il tratto consueto del suo narrare.Compositore e “scompositore” di parole e di storie, Massini è indagatore delle storie quotidiane e degli stati d’animo, con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere. Ingresso 10euro, biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza alle associazioni “Donato Marra – Ali per volare” e “ABFO – Associazione benefica Fulvio Occhinegro”.In programma dallo scorso 17 marzo fino al prossimo 9 aprile, il Mysterium Festival 2023, con la direzione artistica dei Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, è organizzato da Le Corti di Taras in collaborazione con Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Orchestra della Magna Grecia, Chorus e ARCoPU; con il patrocinio di Ministero della Cultura e Regione Puglia e il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Comes, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Baux Cucine e Chemipul.Stefano Massini, scrittore e raccontastorie, unico autore italiano nella storia ad aver vinto un Tony Award, si diceva, considerato il Premio Oscar del teatro americano (oltre ad aggiudicarsi sia il Drama League Award 2022 che l’Outer Critics Circle Award 2022).Massini oltre ad essere noto da 20 anni sulle scene italiane come autore di testi portati in scena dai più noti interpreti è uno scrittore che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. Con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere, creando cortocircuiti con uno stile unico.Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi raffinati e spiazzanti in televisione a Piazzapulita e Ricomincio da Rai Tre.Divulgatore pop, graffiante, ironico, spiazzante, lontano dall'aurea dell'intellettuale autocelebrativo e elitario, è un compositore e “scompositore” di parole e di storie, indagatore delle storie quotidiane e degli stati d’animo. Le sue speciali “lezioni-racconti” sui libri nel talent show Amici lo hanno fatto conoscere e apprezzare anche dal pubblico dei giovanissimi.I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e messi in scena da Broadway alla Comédie-Française. I suoi ultimi libri sono Dizionario inesistente, Ladies Football Club, Eichmann, Dove inizia la notte e Manuale di sopravvivenza, Messaggi in bottiglia d’inizio millennio. La sua opera teatrale, già in corso di traduzione in molti paesi, è il monumentale Manhattan Project, affresco teatrale di oltre 5 ore sulla nascita della bomba atomica, appena uscita in Italia per Einaudi.Ingresso 10euro. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza alle associazioni “Donato Marra – Ali per volare” e “ABFO – Associazione benefica Fulvio Occhinegro”. Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . Il Mysterium Festival può essere seguito anche attraverso gli aggiornamenti sui social Facebook e Instagram.