BARI - Nasce un nuovo oncologico a Trani. Si chiamerà Mi.Ca.Ho 'Misericordia Cancer Hospital' e si svilupperà su una superficie di circa 70mila mq. Tutti i servizi saranno dedicati solo all’oncologia, con diagnostica e cure d’avanguardia, grazie a tecnologia e un team multidisciplinare di altissimo livello. “Leggo in questi giorni, sulla stampa nazionale e locale, di un progetto, a Trani, di un ospedale oncologico avveniristico, destinato a diventare il più grande del Centro-Sud Italia, che potrà, quindi, sicuramente arricchire la nostra Regione e il Servizio Sanitario Regionale di posti letto, attrezzature, competenze sanitarie e scientifiche in un campo, quale l'oncologia, purtroppo in continua espansione anche a causa di ritardi nell'esecuzione di screening su popolazioni bersaglio e delle lunghe liste di attesa.“Mi auguro che il presidente Emiliano e l'assessore alla Sanità Palese sappiano cogliere questa grande opportunità per la Puglia, accompagnando tutto l'iter amministrativo a partire dall'autorizzazione alla realizzazione fino all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento della struttura con successiva contrattualizzazione.“Perdere questa straordinaria opportunità sanitaria sarebbe da folli, per questo auspico che Emiliano e Palese non parlino anche in questa occasione, come solitamente accade quando vogliono ostacolare un’iniziativa privata, il burocratese.” Cos? il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.