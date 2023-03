La cittadinanza è invitata.

NOCI (BA) - Non si fermano gli eventi dell'associazione culturale "Nazione Futura Mottola-Noci". Sabato 25 Marzo dalle ore 10 si svolgerà a Noci, presso la Sala convegni del Cineclub Mu.Ra. in via Kennedy, un incontro pubblico con ingresso libero, promosso dal locale circolo cittadino su "Sovranità Alimentare, il nostro No al cibo sintetico", con i saluti del Sindaco, Domenico Nisi, gli interventi dell'Assessore alle Attività Produttive e Agricoltura di Noci, Natale Conforti, del Coordinatore di Nazione Futura Mottola-Noci, Onofrio Laera, del Coordinatore regionale di Nazione Futura Puglia, Francesco Ciro Miale, del Presidente A.R.A. Puglia, Pietro Laterza, del Presidente del Consorzio per la tutela della mozzarella di Gioia del Colle DOP, Claudia Palazzo, del Segretario del Consorzio per la tutela della mozzarella di Gioia del Colle DOP, Giuseppe Mangini, del Medico Veterinario dell'azienda agricola Nocco, Lea Nocco, del Direttivo AIS Puglia, Vito Sante Cecere, del Direttore Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni e, con la partecipazione del noto Chef Pasquale Fatalino dell'Antica Locanda di Noci. Alla fine dell'evento sarà possibile degustare alcuni prodotti tipici del nostro territorio, in particolare, sua Maestà la mozzarella DOP dei nostri maestri casari.