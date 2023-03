(Ph Maurizio Tosto)





MILANO - L’intelligenza dei fiori è il tema di Orticola 2023. Fino al 21 aprile sono disponibili i biglietti per Orticola e anche questa volta tanti nuovi amici dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, fino alla Gran Bretagna e al Giappone saranno i protagonisti di questa nuova edizione. Dall'11 al 14 maggio i Giardini Idro Montanelli di Milano, si colorano di fiori e piante con espositori, giardini, esperti, mostre, eventi, musei, vetrine, orti per promuovere e raccontare la cultura delle piante e la conservazione dei giardini storici.

Elena Grandi, Assessore all’Ambiente e Verde ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Orticola 2023 che si è tenuta alla Fondazione Luigi Rovati. “Chi ha visitato Orticola, anche solo una volta nella vita, sa bene quale atmosfera di bellezza e stupore si respiri passando da un espositore all’altro. E a chi non ha ancora fatto questa esperienza consiglio caldamente di porre rimedio, magari proprio con l’edizione di quest’anno che propone un tema accattivante come l’intelligenza dei fiori - sono certa che appassionerà grandi e piccini - e un programma ricchissimo dedicato ai veri amanti dei fiori e non solo, ha dichiarato l’Assessore.

A nome del Comune di Milano, e come assessora al Verde, voglio rivolgere un sincero grazie all’associazione per quello che fa per la città, non solo attraverso la mostra mercato ma anche con l’adozione e la cura di giardini e di spazi verdi pubblici: quest’anno il testimone passerà dal Giardino Perego di via dei Giardini alle aiuole di piazza Santo Stefano”. Elena Grandi ha concluso il suo intervento: “Sappiamo bene quanto sia fondamentale per Milano il contributo degli enti e delle associazioni, e anche dei privati, in ogni ambito. E speriamo che alleanze storiche e virtuose come quella che lega il Comune ad Orticola siano testimonianza e sprone per gli altri”.

La nuova immagine di Orticola:

Una delle maggiori “intelligenze vegetali” sono le piante carnivore e quindi chi meglio di una pianta del genere Drosera poteva rappresentare Orticola 2023. Drosera utilizza i suoi tentacoli appiccicosi e ghiandolari per intrappolare e digerire gli insetti, sono inoltre capaci di movimento e possono piegarsi verso la preda, mostrando un notevole livello di adattabilità e reattività. Proprio questi tentacoli, così morfologicamente simili a neuroni umani sono i protagonisti dell’immagine di Orticola 2023, creata da Chiara Pomati di The Branding Letters, un inno alla natura e alla sua intelligenza, che così tanto ha da insegnarci.

Anche quest’anno, come fin dalla prima edizione, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso sono destinati al verde pubblico. Una parte degli introiti continua a rimanere dentro ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, ancora per il 2023, per la cura dell’Aiuola dei Cerbiatti di fronte al Museo Civico di Storia Naturale in collaborazione con Agiamo. Proseguono secondo gli accordi con il Comune di Milano, la cura de “L’Altra Pergola. Omaggio a Leonardo”, il pergolato di gelsi realizzato a grandezza naturale nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco e il mantenimento del Giardino di Palazzo Reale, l’oasi di tranquillità in mezzo alla città, arricchita quest’anno dal gruppo della rosa Floribunda ‘Marie Curie’, piantato il 14 febbraio scorso, in occasione della visita a Milano della fisica francese Hélène Langevin-Joliot, nipote di Pierre e Marie Curie, che ha tenuto una lecture nella sala Conferenza di Palazzo Reale. Altre iniziative portate avanti dall’associazione sono la gestione della Corte d’Ingresso della Galleria d’Arte Moderna e la riqualificazione del Cortile di Palazzo Dugnani.

Termina per ora, con il 2023, la lunga esperienza di manutenzione del Giardino Perego di via dei Giardini, ormai interamente riqualificato con la messa a dimora di numerosi arbusti, erbacee da fiore e bulbi, per iniziare una nuova avventura e mettere a disposizione di un altro angolo di città il know-how di Orticola. Infatti, nell’ambito dei progetti di Orticola per Milano, il 2023 vede due importantissimi nuovi impegni per l’Associazione a favore della città: il primo riguarda l’adozione, la cui formalizzazione è ancora in corso al momento, degli spazi verdi adiacenti a Piazza Santo Stefano, un’area di grande importanza per la città di Milano, per la sua vicinanza con l’Università degli Studi. Il secondo riguarda un’ulteriore collaborazione con il Comune di Milano che sarà prossimamente annunciata.

Ancora novità per il circuito di Fuori Orticola, giunto alla 5a edizione, “fiorisce” con le vetrine fiorite e i luoghi di cultura cittadini coinvolti. L’iniziativa 2023 si apre al pubblico dall’inizio di maggio con una serie di eventi diffusi nei luoghi più carismatici della cultura milanese e dello shopping cittadino più chic con iniziative aperte al pubblico, assolutamente da non perdere!

L’iniziativa 2023 si apre al pubblico all’inizio di maggio con l’inaugurazione di una mostra fotografica di Mario Carrieri dedicata ai fiori “soggetti” fotografati come “creature” in cui l’estrema bellezza si infrange nella loro stessa fatale caducità. La mostra propone una selezione di circa 12 immagini di grandissime dimensioni, alcune delle quali esposte al pubblico per la prima volta, alle Gallerie d’Italia – Milano, nello spazio dell’Ottagono che ospita al centro l’opera di Arnaldo Pomodoro.

Un’occasione per conoscere la ricerca artistica che Mario Carrieri (Milano, 1932), noto fotografo milanese, dedica da oltre quarant’anni al tema della “tragicità dell’umana esistenza”, in mostra rappresentata da opere nelle quali i fiori-attori recitano la tragedia della fragilità della bellezza. I musei, le vetrine, i giardini, gli orti del Fuori Orticola Gli “amici-musei” di Orticola sono sempre di più e presentano ingressi gratuiti, visite guidate a sorpresa, mostre in esclusiva, incontri culturali, laboratori in orti e giardini condivisi.

Per il 2023 diamo il benvenuto alla Fondazione Luigi Rovati che ringraziamo per l’ospitalità in conferenza stampa, al Museo Moda Costume Immagine e a Casa Boschi e presentiamo con una “piccola grande” novità: “La voce di Orticola” una serie di podcast per conoscere curiosità botaniche e approfondimenti sull’arte figurativa. Così come Fuori Orticola è una serie di eventi diffusi, così il podcast sarà un racconto diffuso per la città che coinvolgerà musei, mostre, giardini, orti, negozi e floral designer che daranno voce alla loro creatività! Oltre a tre musei già citati, partecipano al FuoriOrticola, il Museo Bagatti Valsecchi, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il Museo Poldi Pezzoli, l’Orto Botanico di Brera, la Triennale. Anche quest’anno le ville del Lago di Como, Villa Carlotta, Villa Melzi d’Eril e Villa Monastero, e il Castello di Miradolo aprono i loro giardini ai visitatori di Orticola con mostre, percorsi sensoriali e passeggiate storico culturali.

La nostra città fiorisce in bellezza anche grazie agli allestimenti floreali dell’iniziativa Vetrine Fiorite, con il patrocinio e la fondamentale collaborazione di Confcommercio Milano, e la rinnovata partecipazione di “Club Imprese Storiche” che porta in dote l’adesione di alcuni dei più antichi luoghi cittadini, alcuni dei quali anche centenari. 6 Importante la continuità data dalla collaborazione con alcune importanti Associazioni e Consorzi cittadini quali l’Associazione Commercianti di Via Fiori Chiari, l’Associazione di Borgo Magenta, l’Associazione Commercianti Porta Romana Bella e il Consorzio Via Gesù, ai quali si aggiungono i numerosi negozi presenti in via Solferino, via Pontaccio, via Brera, via San Maurilio, via della Moscova, via San Pietro all’Orto, via della Spiga, via Manin.

Le vetrine fiorite sono rese possibili dalla creatività, dal senso estetico e dal gusto dei nostri meravigliosi e affezionati Floral Designer che, anche quest’anno, grazie al supporto di Pastor Flower, nostro partner tecnico per il secondo anno consecutivo, danno vita ad armoniose ed eleganti scenografie che incantano da cinque edizioni i milanesi e i numerosi turisti di passaggio.

Questi allestimenti diventano i protagonisti assoluti del contest cittadino più colorato dell’anno. Dall’8 al 13 maggio tutti potranno scegliere la vetrina preferita in due modi: scattando una foto alla vetrina che piace di più, pubblicandola in un post su Instagram con l’hashtag #fuoriorticola2023 oppure votare, in base al proprio gradimento personale, la foto preferita direttamente sulla gallery visibile su www.orticola.org





E' vietato mancare!