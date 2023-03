BARI - Le esequie di Saverio Loiacono, il 23enne morto per arresto cardiaco nella pizzeria di famiglia, si terranno domani, giovedì 30 marzo presso la chiesa di Santa Fara alle 16. Il giovane, grande appassionato di video editing, era andato a prendere una pizza da portare a casa dove suo fratello minore lo aspettava per i compiti.Sul posto è intervenuto il 118 che ha cercato di rianimarlo fino a quando non è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è deceduto. Sul corpo del 23enne è stata disposta l'autopsia.