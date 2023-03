- Continuano le interessanti iniziative nella città di Ostuni: si terrà, nel periodo tra maggio e giugno 2023, un corso di formazione gratuito per assistenti familiari, colf, badanti e babysitter. E' aperto ad italiani ed extracomunitari (con permesso di soggiorno). E' organizzato da ACLI Ostuni in collaborazione con Acli Colf Ebincolf, AGSG Agenzia generale studi e gestione srl, Patronato Acli e Associazione "Il Ricordo In Un Sorriso" ONLUS.