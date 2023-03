OSTUNI (BR) – Un’occasione imperdibile nella città di Ostuni: sabato 4 marzo 2023, alle ore 18:30 presso il Santuario SS. Cosma e Damiano in via Fogazzaro, si é tenuto l'incontro col cantante Nek (all'anagrafe Filippo Neviani) dal titolo "L'amore vero è...uscire da noi stessi...per andare verso chi amiamo". L'evento è stato organizzato dalla Confraternita della Madonna dei Fiori con la Parrocchia Santuario SS. Cosma e Damiano. Tantissime le emozioni durante la serata, piena di gente e di tanto Amore, in tutti I sensi. Nek si é mostrato disponibile con tutti ed attento ad ogni domanda posta.





Per quel che riguarda Nek, è un cantautore italiano nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1972.

Fin da piccolo si avvicina al mondo della musica iniziando a suonare la chitarra e la batteria. Nel 1986 si unisce a Gianluca Vaccari per formare il duo di musica country "I Winchester" e, tre anni più tardi, diventa il cantante del gruppo di musica rock "I White Lady", con cui inizia a scrivere alcune canzoni.

È nell'anno 1992 che Filippo Neviani sceglie il suo nome d'arte Nek e decide, quindi, di dare lo stesso nome al suo album d'esordio, che viene anticipato dal singolo "Amami".

Nel 1993 la sua prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo e arriva terzo nella categoria Nuove proposte con il brano "In te", che sarà anche il titolo del suo secondo album. Solo un anno dopo arriva il terzo album dal titolo "Calore umano".

Nel 1995 firma un contratto con l'etichetta discografica Warner Music e con essa pubblica il suo quarto disco, un album autobiografico intitolato "Lei, gli amici e tutto il resto" che contiene la celebre "Laura non c'è". Con questa canzone Nek partecipa al Festival di Sanremo, classificandosi settimo.

Nel 1998 viene pubblicato in Europa, America latina e Giappone l’album "In due" e il singolo "Se io non avessi te" è per 4 mesi una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Nek è in classifica di vendita in Top 20 con due album contemporaneamente.

Nel 1999 tournée in Italia, Europa e Sud America.

Nel 2000 esce il sesto album "La vita è" caratterizzato dalla brillantezza delle scelte artistiche, dalla varietà dei contenuti, dalla qualità del progetto musicale e dall’efficacia disarmante delle composizioni.

Nel 2002 viene pubblicato "Le cose da difendere" in tutto il mondo, trainato dal singolo "Sei solo tu". Il disco contiene undici brani inediti nei quali Nek si propone nella nuova veste di cantautore più maturo.

Nel 2003 esce il suo primo best "Nek The Best of.. L’anno zero" che è la somma di dieci anni di carriera e grandi successi con il meglio dei sette album precedenti e i due inediti "Almeno stavolta" e "L’anno zero". La raccolta vende 250 mila copie in Italia, entrando subito al vertice della classifica, dove rimane per 27 settimane (le prime 13 settimane nella top ten).

Nel 2005 esce l’album "Una parte di me" che contiene "Lascia che io sia", con la quale vince il ‘Festivalbar’ e che per 20 settimane rimane nella top 10 dei singoli più trasmessi dalle radio e per 1 anno tra i primi dieci singoli più venduti.

Nel 2006 con l’album "Nella stanza 26" arriva un altro grande successo raggiungendo le prime posizioni delle classifiche italiane radiofoniche e di vendita.

Nel 2009 esce l’album di inediti "Un’altra direzione", anticipato in radio dal singolo "La voglia che non vorrei" che scala subito le classifiche di vendita. Per tutto il 2009 è in tour in Italia e all’estero.

Nel 2010 esce "E da qui - Greatest hits 1992-2010", 2 cd con 36 brani, tra cui 3 inediti e i suoi più grandi successi. Segue un tour di successo che lo vede protagonista in Italia e all’estero.

Nel 2013 per la prima volta un suo album prende il titolo dal suo nome "Filippo Neviani".

Nel 2015, dopo 18 anni, torna sul palco dell'Ariston dove si è classificato secondo con il brano "Fatti avanti amore".

Nel mese di maggio 2016 Nek ha pubblicato il singolo "Uno di questi giorni", volto ad anticipare il tredicesimo album in studio previsto per l'autunno dello stesso anno dal titolo "Unici".

Nel 2019 Nek ha annunciato un nuovo progetto musicale intitolato "Il mio gioco preferito", il quale sarebbe stato diviso in due parti. Il primo di questi, Il mio gioco preferito: parte prima è stato pubblicato il 10 maggio ed è stato anticipato dal singolo "Mi farò trovare pronto", presentato dal cantante al 69esimo Festival di Sanremo, classificandosi diciannovesimo. Un ulteriore singolo atto alla promozione del disco è stato "La storia del mondo", presentato il 19 aprile. Il secondo disco del progetto, Il mio gioco preferito: parte seconda, è stato reso disponibile il 29 maggio 2020. Esso contiene dieci brani, tra cui il singolo apripista "Perdonare" e una nuova versione di "E da qui", singolo originariamente pubblicato dieci anni prima.

L'11 novembre 2022 pubblica il singolo inedito "La teoria del caos", che ha anticipato la raccolta "50/30".

Nek è stato anche autore di due libri: il primo dal titolo "Lettera a mia figlia sull'amore" (pubblicato nel 2015 ed edito da Rizzoli) e il secondo dal titolo "A mani nude" (pubblicato nel 2022 ed edito da HarperCollins Italia).

Ha, inoltre, un rapporto, in continua crescita, con la fede. Infatti lui è un Cavaliere della Luce. "Per me essere Cavaliere della Luce è intanto un onore, perché si tratta di imparar a conoscere sé stessi – perlomeno questa è la mia personale esperienza – si tratta di rischiare un po’, anche attraverso il mio mestiere; far conoscere delle realtà che io ho conosciuto da poco ma che ho avuto la fortuna di conoscere; dire esattamente in quali situazioni convenienti o sconvenienti, piacevoli o meno, in quali modi la fede ha agito. L’esempio concreto che io posso dare attraverso la mia esperienza è quello di mettermi in gioco tutti i giorni attraverso uno strumento fondamentale che è in continua crescita dentro di me: la fede!" ha dichiarato il cantante.