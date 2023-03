OSTUNI (BR) - "Con l’arrivo della nuova stagione estiva con la quale si prevede un consistente afflusso di turisti e visitatori ad Ostuni la famosa «Città bianca», specie con l’avvento della Santa Pasqua il prossimo 9 aprile, si riaffaccia un inconveniente non da poco: nelle zone più frequentate dagli ospiti non c’è la possibilità di utilizzare tutti i servizi igienici pubblici presenti in città e la gente è costretta a chiedere l’utilizzo di quelli dei bar e dei negozi" si legge in una nota stampa a cura del vicepresidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes. - "Con l’arrivo della nuova stagione estiva con la quale si prevede un consistente afflusso di turisti e visitatori ad Ostuni la famosa «Città bianca», specie con l’avvento della Santa Pasqua il prossimo 9 aprile, si riaffaccia un inconveniente non da poco: nelle zone più frequentate dagli ospiti non c’è la possibilità di utilizzare tutti i servizi igienici pubblici presenti in città e la gente è costretta a chiedere l’utilizzo di quelli dei bar e dei negozi" si legge in una nota stampa a cura del vicepresidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes.





"Una carenza inammissibile in una città che intende definirsi turistica e che dovrebbe puntare sulla migliore accoglienza possibile. In questo contesto, Il vice Presidente Nazionale della Fenailp Cosimo Lubes, chiede ai Commissari Prefettizi e sia al Prefetto di Brindisi invitando gli organi competenti, visto i tempi strettissimi, alla immediata riapertura di tutti i servizi igienici pubblici e, dove necessario alla relativa ristrutturazione degli stessi, in modo da offrire una città più accogliente e, soprattutto, efficiente, degna di questo paese e del nome che rappresenta. Nel contempo, restando sempre nel campo della igienicità, sarebbe opportuno provvedere anche ad un adeguato piano di derattizzazione per una più completa igiene della città" si legge ancora nella nota stampa a cura del vicepresidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes.