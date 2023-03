Al momento stanno indagando sull'accaduto i Carabinieri che dovranno chiarire cause e dinamica per cui il paracadute non si è aperto, se per un difetto di fabbricazione o di manutenzione o se si è trattato di un errore umano. Il pm ha disposto l'autopsia.





Pani faceva paracadutismo da 30 anni e lascia due figli di 18 e 22 anni e la moglie, Silvia Damilano, consigliere comunale di Torino Bellissima.

TORINO - Dramma a Torino dove un avvocato e scrittore di origini pugliesi, Giampiero Pani, 63 anni, è morto in seguito a un incidente con il paracadute. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio durante un lancio nella scuola di paracadutismo di Cumiana, Ske Dream Center.