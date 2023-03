FOGGIA - Torna la paura nel capoluogo dauno dove un trentenne è stato accoltellato in via Mogadiscio, in zona stadio. Secondo le prime informazioni l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Ad intervenire sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno il compito di ricostruire la dinamica dell'agguato.Non è ancora chiaro se l'accoltellamento sia avvenuto in casa o sul marciapiede.