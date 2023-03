Pietra rosato di Menhir Salento tra i migliori vini italiani per la seconda edizione dei Wine Awards di Food and Travel Italia, l’edizione italiana del magazine internazionale che si occupa di enogastronomia e viaggi gourmet. A decretare i vincitori, annunciati durante la serata di gala degli Awards l’altra sera all’Unahotels MH Matera, è stata una giuria di esperti del settore presieduta da Gabriele Gorelli, primo wine master italiano, insieme ai voti dei lettori. I Wine Awards sono stati presentati da Pamela Raeli, editore di Food and Travel Italia, e da Marita Spera, manager d’esperienza internazionale nel settore della comunicazione.