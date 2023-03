CRISPIANO (TA) - Il Comune di Crispiano si è aggiudicato un finanziamento di 4 milioni e 200 mila euro da destinare alla scuola elementare Mancini. - Il Comune di Crispiano si è aggiudicato un finanziamento di 4 milioni e 200 mila euro da destinare alla scuola elementare Mancini.





Sono risorse provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ottenute grazie a un progetto di edilizia scolastica che era stato presentato dall’Amministrazione comunale e che mira all’efficientamento energetico dell’immobile (cappotto termico, impianti e infissi), adeguamento sismico e sistemazione delle aree esterne.

«Siamo molto soddisfatti - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Mariapia Stanco - perché con queste risorse possiamo sostenere un progetto importante di riqualificazione del plesso scolastico. I soldi spesi nella scuola hanno un valore ancora più importante, perché significa investire sul futuro delle prossime generazioni, per la formazione e la crescita dei più piccoli».

In questi anni l’Amministrazione comunale di Crispiano ha puntato molto sul miglioramento delle strutture scolastiche. Usufruendo del "Fondo di rotazione per la progettazione" della Regione Puglia, il Comune si è dotato di progetti definitivi finalizzati alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico delle scuole. Grazie a uno di questi progetti è stato possibile ottenere un finanziamento di 1 milione sulla scuola Cacace, già destinataria di altri due finanziamenti, i cui interventi sono già conclusi e che hanno visto la ristrutturazione dei cornicioni (120 mila euro), e l’installazione dei nuovi impianti di riscaldamento, assieme alla posa di pannelli fotovoltaici (90 mila euro).

Sempre con fondi regionali è stata completata la messa in sicurezza dei cornicioni della scuola elementare Giovanni XXIII (160 mila euro), dove è stato da poco finanziato e a breve sarà affidata la progettazione esecutiva finalizzata alla rigenerazione delle aree esterne e superamento delle barriere architettoniche (340 mila euro).

«È la dimostrazione che abbiamo fatto bene e di quanto sia stato importante il tema dell’edilizia scolastica per la nostra agenda politica», dice il sindaco Luca Lopomo. «C’è ancora molto da fare - conclude - per questo sarà fondamentale il lavoro dei prossimi anni, ma possiamo dire che Crispiano oggi risulta essere tra i Comuni in Puglia che hanno investito più risorse nella scuola in proporzione con la popolazione scolastica. Avere progetti pronti da finanziare era uno degli obiettivi principali del programma della nostra Amministrazione e sono soddisfatto per averlo realizzato».