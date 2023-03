BARI - La Giunta Regionale ha approvato il PIAO – “Piano integrato di attività e organizzazione” per gli anni 2023-2025, strumento programmatorio unitario in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dell’Amministrazione regionale e con una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo.Nel Piano rientrano vari documenti di programmazione dell’Ente Regione, opportunamente riorganizzati in distinte sezioni e relative sottosezioni (valore pubblico, performance e anticorruzione; organizzazione e capitale umano; monitoraggio).Anche per l’annualità 2023-2025 la Regione Puglia ha garantito il coinvolgimento e la collaborazione delle principali Strutture regionali interessate alla predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che hanno operato nell’ambito di un apposito Gruppo di lavoro, cui sono state attribuite anche le funzioni di “cabina di regia” in materia di monitoraggio integrato del PIAO.Nel Piano si prevede inoltre per la prima volta, in linea con le indicazioni di ANAC, l’individuazione ed il coinvolgimento degli stakeholders e dalla società civile con riferimento tanto al Piano nel suo complesso, quanto ai singoli obiettivi di valore pubblico – con l’apertura di canali di ascolto degli stakeholders e/o con la conduzione di indagini che li coinvolgano attraverso questionari on-line o altre metodologie idonee per rilevare profili non valutati o ritenuti importanti dall’Amministrazione ed avvalersi di eventuali suggerimenti o proposte per il nuovo ciclo di programmazione.“Questo Piano – spiega la dirigente del settore affari istituzionali e giuridici, Rossella Caccavo - rappresenta dunque un importante tassello del percorso verso una programmazione strategica regionale integrata e partecipata, che passa attraverso la definizione dei risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria adottati dall’Ente Regione, la capitalizzazione delle competenze sui singoli settori tematici e la loro messa a fattor comune nel più ampio quadro degli “obiettivi connessi a valore pubblico”, individuati a partire dalle priorità politiche del Programma di Governo Regionale della corrente legislatura in uno con gli Obiettivi strategici triennali 2023-2025 della Regione Puglia oltre che con i traguardi ed obiettivi connessi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di interesse regionale”.