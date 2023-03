«Siamo riusciti ad ottenere 750mila euro dal Credito sportivo" – come ricordava allora l’assessore ai Lavori Pubblici, Giustino Tedesco. Ora, a distanza di quattro anni circa la struttura sportiva è in totale stato di degrado e abbandono, l'impianto sportivo dei casalini è da ricostruire.Il terreno di gioco è stato fagocitato da erbacce che raggiungono anche il mezzo metro d’altezza. Le porte di calcio sono quasi sparite. Gli impianti elettrici sono stati saccheggiati".





"Le tribunette piano piano si stanno sgretolando. La struttura versa da qualche anno in stato agonia sportiva. Chiunque può accedervi all’interno, imbattendosi in uno scenario raccapricciante (vedi foto). A chi potrà farsi carico di una struttura ridotta in tali condizioni? Nei pressi del campo sportivo vi è un altro campetto di calcetto, purtroppo, si è replicata una situazione identica a quella cui si assiste al campo centrale di Via Mare, ridotto oramai a discarica a cielo aperto".

Senz’altro vi ricorderete quattro anni fa, era il 2019 precisamente il 9 novembre quando era tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo stadio comunale di Via Mare di Trinitapoli.Era un paese in festa una grande cerimonia, il taglio del nastro da parte delle alte autorità politiche e sportive. Un progetto definitivo che fu approvato nel lontano 2016: