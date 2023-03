BARI - Diecimila lettori, tre Regioni (Puglia, Campania, Veneto) e oltre 40 comuni, sono i numeri del progetto lettura “LegalItria” edizione 2022, ideato dalla Società Cooperativa Radici Future Produzioni, aderente a LegaCoop.Domani lunedì 20 marzo 2023, alle ore 10.30, saranno presentati in conferenza stampa, nella Sala “Di Jeso” della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro 33 Bari) i numeri del progetto lettura LegalItria 2022 e il lancio della 6^ edizione.LegalItria è il principale progetto nazionale di lettura contro le devianze e la criminalità il cui obiettivo è creare interazione con i lettori, target del progetto, su tematiche differenti che hanno come comune denominatore il “Principio di Legalità”."Il 2022 è stato l'anno della svolta per la nostra società - spiega Leonardo Palmisano Presidente di Radici Future Produzioni - ma i diecimila lettori raggiunti sino ad oggi rappresentano solo un primo passo di una comunità che cresce. Un risultato inaspettato che ci ripaga dell’impegno profuso nei Comuni aderenti. Gli studenti, oltre alla lettura accompagnata dai docenti e all’incontro con gli autori dei testi selezionati saranno protagonisti di un inedito evento interattivo novità della 6^ edizione”.Alla conferenza stampa interverranno:Roberto Venneri, segretario generale presidenza della Regione PugliaRocco de Franchi, responsabile comunicazione istituzionale della Regione Puglia)Carmelo Rollo, presidente Legacoop PugliaLeonardo Palmisano, presidente Radici Future ProduzioniModera Roberta Lisi, direttore Marketing Radici Future Produzioni