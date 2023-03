BARI - Sono Pugliese la “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale” e Lombarda la “Miglior Colomba Artigianale Creativa”, premiate in occasione della quinta edizione di Divina Colomba, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia le colombe pasquali artigianali più buone d’Italia.Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale” è stato il lievitato di Vito Saccente del Panificio Saccente (Palo del Colle - BA), seguito al secondo posto da quello di Riccardo Manduca di Solodamanduca (Aprilia - LT) e al terzo da quello di Claudio Colombo della Pasticceria Colombo (Barasso - VA). Nella categoria “Miglior Colomba Artigianale Creativa” ad aggiudicarsi il primo gradino del podio è stata la colomba di Italo Vezzoli di In Croissanteria (Carobbio degli Angeli - BG), seguito da quella di Pompilio Giardino del Panificio Pompilio (Ariano Irpino - AV) e da quella di Cesare Catelli di Caesar Caffè Pasticceria (L'Aquila). A definire la classifica attraverso gli assaggi alla cieca è stata la commissione tecnica della quinta edizione di Divina Colomba, composta da professionisti del settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Alessandro Bertuzzi, Francesco Borioli, Antonio Daloiso, Mario Di Costanzo, Matteo Dolcemascolo e Eustachio Sapone.La finale si è svolta lunedì 13 marzo in occasione della fiera Levante Prof di Bari, alla presenza degli artigiani finalisti, ed è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del concorso. A condurre la lunga diretta è stata Irene Colombo al fianco di Massimiliano Dell’Aera, ideatore del contest. Nella stessa occasione sono stati anche assegnati il premio al “Miglior Packaging”, offerto da Artecarta, andato alla Domenico Lopatriello della Pasticceria Mirò di Montalbano Jonico (MT), e quello al “Miglior Pasticcere Digitale” assegnato a Nicola Obliato della Pasticceria Mille Dolcezze di Frattamaggiore (NA), che si è aggiudicato un anno di abbonamento gratuito a Ricette in Cloud. Un riconoscimento speciale è andato anche all’unica colomba vegana in concorso, prodotta da Silvia Bazzoli della Pasticceria Bazzoli di Odolo (BS).Divina Colomba è il contest che Goloasi.it organizza, con grande trasparenza e meticolosità, per premiare le Migliori Colombe Artigianali d'Italia, puntando particolare attenzione al rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e all’utilizzo del lievito madre. Il concorso si rivolge a tutti gli artigiani, titolari e dipendenti di attività, che desiderano sperimentare, confrontarsi e crescere. Tutte le informazioni sul contest sono sul sito www.goloasi.it e i canali social ufficiali del concorso.