LECCE - Con l’apertura ufficiale ed il taglio del nastro effettuato dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, ha preso il via nella grande struttura espositiva di Lecce Fiere situata in piazza Palio, EXTERNA - Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni, giunta alla sua XVI edizione, tornata a svolgersi a Lecce dopo la parentesi del 2022 svoltasi alla Fiera del Levante di Bari. Oltre ad Alessandro Delli Noci c’erano al suo fianco gli organizzatori Corrado e Francesco Garrisi di Aps Green Project, le principali autorità della città di Lecce i massimi rappresentanti della CCIAA e degli ordini professionali coinvolti oltre agli oltre 130 espositori che rappresentano ben 300 marci di settore. - Con l’apertura ufficiale ed il taglio del nastro effettuato dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, ha preso il via nella grande struttura espositiva di Lecce Fiere situata in piazza Palio, EXTERNA - Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni, giunta alla sua XVI edizione, tornata a svolgersi a Lecce dopo la parentesi del 2022 svoltasi alla Fiera del Levante di Bari. Oltre ad Alessandro Delli Noci c’erano al suo fianco gli organizzatori Corrado e Francesco Garrisi di Aps Green Project, le principali autorità della città di Lecce i massimi rappresentanti della CCIAA e degli ordini professionali coinvolti oltre agli oltre 130 espositori che rappresentano ben 300 marci di settore.





EXTERNA - Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni





Externa è tra gli eventi nazionali più attesi ed esclusivi dell’outdoor living, settore in costante crescita tanto da essere divenuto fondamentale, soprattutto negli ultimi anni, per l’intero comparto edile. Nella fiera è di fatto possibile comprendere infatti il cambio di percezione dell’outdoor, che ormai non è inteso esclusivamente come luogo di relax e tempo libero, ma scenario prioritario per svariate attività. Numerosi infatti, sono i comparti produttivi interessati: dall’illuminotecnica alle coperture, dagli infissi alle soluzioni edili per l’esterno, dal design del verde agli arredi ed attrezzature per stabilimenti balneari, dall’arredo urbano al verde pubblico a tante altre attività. Externa, giunta alla sua XVI Edizione, numeri ed espositori alla mano dimostra di crescere sempre di più, divenendo luogo di incontro e di business per tutti gli addetti dei settori dell’arredo degli spazi all’aria aperta, ambito che comprende l’arredo da esterno, le coperture, le piscine, le spa, i rivestimenti, i materiali e le soluzioni edili per l’esterno, l’illuminotecnica, il verde ed i giardini, gli arredi e le attrezzature per gli stabilimenti balneari, gli infissi, il verde pubblico attrezzato, l’arredo urbano e tutte le aziende che operano in un mondo di settori collegati. Externa è anche e luogo di approfondimento e di scambio culturale grazie agli eventi incontro organizzati in collaborazione con gli Ordini professionali degli architetti, degli agronomi e dei geometri, locali e nazionali, che vedono la partecipazione di professionisti di fama nazionale ed internazionale. La manifestazione rappresenta l’appuntamento imperdibile per le aziende di produzione e per tutti i professionisti del settore in cui presentare e scoprire i nuovi progetti, le idee, i materiali ed i nuovi prodotti, frutto di studio ed investimenti, della continua ricerca ed evoluzione, nonché della capacità di sintesi tra design, tecnologia, flessibilità e sostenibilità. EXTERNA come detto quest’anno torna a Lecce Fiere, location dove di fatto è nata. L’edizione del 2023, grazie all’enorme sforzo organizzativo di Corrado e Francesco Garrisi di Aps Green Project, rappresenta l’occasione più importante per il settore dell’arredo degli spazi esterni, oltre ad un’occasione unica di rilancio per tutte le aziende del settore dopo le enormi difficoltà economiche e sociali affrontate nel periodo pandemico e post pandemia.





EXTERNA, comprenderà anche due importanti eventi formatici e di confronto:

- Il primo appuntamento si svolgerà venerdì 31 marzo a partire dalle 15 presso Lecce Fiere – Piazza Palio ed è destinato agli iscritti all’Ordine Architetti PPC della Provincia di Lecce, professionisti, cultori ed appassionati del paesaggio ed agli iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Lecce.

"La prospettiva femminile sul paesaggio e il giardino: esperienze, percezioni e progetti di Giusi Rabotti" con il coordinamento scientifico di Francesco Tarantino, georgofilo, agronomo paesaggista e Socio Aiapp e di Tommaso Giorgino, presidente AIAPP Puglia. Il programma prevede dopo i saluti istituzionali di Fabio Lazzari presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Lecce, di Tommaso Marcucci presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce di Gabriele Fanulli sezione Puglia di AIAPP di Vittorio Marzi presidente della sezione Sud-Est Accademia dei Georgofili Firenze gli interventi di Cristina Rugge consigliere Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Lecce e di Giusi Rabotti agronomo, specializzata in fitopatologia ed architettura del paesaggio. Giusi Rabotti si occupa di restauro di parchi e giardini storici, di progettazione di parchi contemporanei, di riqualificazione paesaggistica di aziende agricole, di riqualificazioni ambientali.

- Il secondo si svolgerà sabato 1 aprile a partire dalle 9.30 presso Lecce Fiere – Piazza Palio, ed ha come tema le "Città in divenire: il ruolo dell’architettura". Si tratta un importante evento formativo organizzato dalla Regione Puglia assessorato allo sviluppo economico, Dalla CCIAA di Lecce e dall’Ordine degli Architetti di Lecce. Il programma prevede dopo i saluti istituzionali di Carlo Salvemini sindaco di Lecce, di Stefano Minerva presidente della Provincia di Lecce, di Mario Vadrucci presidente della Camera di Commercio leccese, di Alessandro Delli Noci assessore Regionale Sviluppo Economico, gli interventi dell’architetto Tommaso Marcucci presidente Ordine degli Architetti PPC di Lecce che introdurrà il geologo Gianluca Fallacara che relazionerà su "Acque in città: conoscenza, aspetti normativi, tutela ed utilizzo" ed a seguire l’intervento dell’architetto Nicola Parisi del Politecnico di Bari su "Nuove terre e nuove pietre: fabbricazione digitale e cultura sostenibile del costruire”. Alle 11 l’interessante ed imperdibile intervento conclusivo dell’architetto Stefano Boeri che dialogherà con l’ordine degli architetti leccese su “Sosteniblità, accessibilità, inclusione: nuovi modelli dell’abitare".





La soddisfazione per il ritorno di EXTERNA a Lecce di Alessandro Delli Noci





"EXTERNA - Fiera Nazionale dell’Arredo degli spazi esterni, ritorna a Lecce dopo l'esperienza dell’edizione 2022 alla Fiera del Levante, e questo non può che renderci fieri – afferma Delli Noci -. Si tratta di un’iniziativa capace non solo di valorizzare un intero settore, ma anche di creare relazioni solide e fruttuose tra architetti e designer nazionali e internazionali. Voglio ricordare che quello del design e dell’arredo, è un settore su cui la Regione Puglia sta puntando molto, valorizzando le nostre eccellenze anche attraverso le più importanti fiere internazionali come quelle di Dubai e New York a cui prenderemo parte. È importante che gli organizzatori abbiano scelto come tema della fiera quello della sostenibilità, del rapporto tra città e verde come elemento centrale dello sviluppo urbanistico, arricchendo l’iniziativa con la presenza di Stefano Boeri".

Soddisfatto e felice del gran lavoro svolto si è detto Corrado Garrisi, Ceo e Founder di EXTERNA. "Oggi per EXETERNA è un giorno importante: riprende il suo cammino a Lecce lì dove è nata, riportando nel Salento le eccellenze nazionale di un settore, quello dell’outdoor che è riconosciuto ormai come “benchmark di riferimento". Una manifestazione, fiore all’occhiello nazionale e capace di avere ospiti all’interno ei suoi spazi espositivi i più grandi marchi ed aziende di riferimento". Poi è lo stesso Garrisi a spiegare brevemente i format. "EXTERNA, l’unica manifestazione in Italia dedicata al mondo dell’esterno (Outdoor), settore in continua evoluzione e soprattutto in continua crescita, giunta alla sua XVI.ma edizione, è oramai luogo di incontro e di business per tutti gli addetti al mondo dell’outdoor, comprendendo l’arredo da esterno, le coperture, le piscine, le spa, i rivestimenti, i materiali e le soluzioni edili per l’esterno, l’illuminotecnica, il verde ed i giardini, gli arredi e le attrezzature per gli stabilimenti balneari, gli infissi, il verde pubblico attrezzato, l’arredo urbano e tutte le aziende che operano in un mondo di settori collegati. EXETERNA è momento anche di approfondimento e di scambio culturale grazie agli eventi incontro organizzati in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Lecce, l’Associazione Ville e Giardini di Puglia, l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio Sezione Puglia e l’ Accademia dei Georgofili Sezione Sud-Est, enti ed istituzioni con le quali sono stati organizzati incontri, dibattiti e work-shop con la partecipazione di professionisti di fama nazionale ed internazionale. Da evidenziare infine – conclude Garrisi - che EXTERNA premiata sin dalla sua nascita, nel 2010 da una eccezionale partecipazione di aziende espositrici e di visitatori, anche per l’edizione 2023 si conferma vetrina d’eccellenza per presentare in anteprima nazionale prodotti e soluzioni riguardanti l’outdoor living oltre che per caratterizzarsi come fiera sia B2B che B2C".