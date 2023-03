BARI - Il Policlinico di Bari ha aderito a “InPa – Portale Nazionale del reclutamento” per semplificare le procedure di concorso per l’assunzione di personale. La pubblicazione dei bandi di concorso, oltre che sul sito istituzionale aziendale e sul Burp, avverrà direttamente sul portale nazionale del reclutamento senza il passaggio in Gazzetta ufficiale, con un taglio dei tempi fino a 3 settimane.“Abbiamo accolto subito l’opportunità di attivare questo strumento di semplificazione delle procedure di reclutamento del personale che fa venir meno l'obbligo di pubblicare i bandi in Gazzetta Ufficiale. Rendiamo in questo modo più veloce il processo di selezione dei candidati per le posizioni aperte presso l'azienda ospedaliera”, spiega il direttore amministrativo del Policlinico di Bari, Gianluca Capochiani.Il Portale Nazionale, attivato a novembre del 2022 per la selezione dei profili tecnici e gestionali necessari alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha adesso l’obiettivo di diventare l’unica porta d’accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione.Tutta la procedura di reclutamento del personale al Policlinico di Bari avverrà in modo digitale, per candidarsi ai bandi è già attivo da tempo il portale https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ e la candidatura avviene esclusivamente in modalità telematica.