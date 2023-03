BARI - Riorganizzazione dei servizi locali. Domani, ore 10.00, presso il Municipio II, sala giunta, si terrà la presentazione del libro: ”Ricerca-Azione. Riorganizzazione del Servizio Sociale Professionale ed Educativo all’interno di un Municipio”, edizioni Meridiana. Attraverso un’analisi pragmatica, metodo scientifico e rigore metodologico, l’opera affronta il tema dell’organizzazione del lavoro in una pubblica amministrazione, occupandosi di ricerca, metodo di lavoro e dell’attivazione di strumenti per migliorare il ciclo organizzativo.È la descrizione di un percorso continuo verso l’evoluzione dei servizi forniti agli utenti, al miglioramento e riorganizzazione del lavoro degli operatori del servizio sociale territoriale del Municipio 2 del Comune di Bari, con una preziosa collaborazione con l’Università di Bari, Dipartimento di Scienze Politiche, che ha permesso di trattare l’argomento del cambiamento organizzativo conducendo l’intero percorso in maniera scientifica: un processo lungo oltre due anni che ha portato un continuo movimento dell’organizzazione per migliorare il servizio e il lavoro degli operatori. Il libro, infine, mette a disposizione del lettore strumenti operativi, griglie, questionari di rilevazione, formule di pesatura dei carichi di lavoro, indici di misurazione di casi trattati dal servizio e linee guida.Ri-Organizzare è innanzitutto destrutturare un metodo, un protocollo operativo, una consuetudine, una parte d’identità cristallizzata per ricercare il senso più autentico di un’identità di comunità professionale che, liberata dal peso degli automatismi, dialoga con la pubblica amministrazione per trasformarla. Il libro, di fatto, fornisce diversi punti di studio ed è diretto non solo agli operatori del settore, alle istituzioni locali pubbliche e private, ma anche al cittadino comune che è curioso di conoscere, raccontato da chi ci lavora, il percorso di organizzazione di un importante servizio sociale di stretto contatto con la più diversa umanità e che riguarda, minori, disabili, famiglie, anziani, disagio economico e stranieri. Autori: Maria Lobalsamo, Angela Marrone, Daniele Petrosino, Flavia Ratti, Umberto Ravallese, Valentina Spartano.