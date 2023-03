TARANTO - Continua il progetto di espansione di Meplaw con l’inaugurazione della quarta sede italiana dopo Roma, Milano e Viareggio, ora nella città di Taranto.Il nuovo ufficio si trova a pochi km dalla città, più precisamente nel comune di Sava e sarà gestito dall’Avv. Stefania Mara Desantis, Senior Associate di Meplaw da numerosi anni, oggi Italian Partner.La scelta del Managing Partner, Avv. Prof. Fabio Maggesi di inaugurare una nuova sede nella città di Taranto è senza dubbio strategica. Il territorio circostante è infatti denso di aziende che hanno consolidato il proprio business in loco con una consapevole ed inespressa propensione all’internazionale.Meplaw Taranto è infatti il Primo Studio Legale Internazionale della provincia pugliese e come tale si propone di divenire punto di riferimento per le numerose aziende che operano nei territori circostanti e che necessitano di assistenza legale, fiscale e societaria in Italia ed all’estero, soprattutto nel settore del Food, del Beverage e nel Wine.Altro settore degno di nota nel distretto tarantino è quello dello Yachting. Il porto di Taranto è infatti tra i primi in Italia per traffico di merci, con un ruolo molto importante dal punto di vista commerciale e strategico.Il porto mercantile e industriale vede la recente installazione del terminal container ubicato sul molo polisettoriale, struttura modernissima completa di sistemi telematici e torre di controllo con una capacità di stoccaggio e movimentazione merci di circa 2.000.000 di TEU/anno.Anche il porto turistico è in notevole crescita; il 2022 ha segnato un aumento di passeggeri del 22% rispetto all’anno precedente con una cifra quasi raddoppiata di scali crocieristici che sono passati dai 28 del 2021 ai 54 dello scorso anno.A riprova dei dati indicati la città di Taranto è stata scelta per la prima volta come sede italiana dell’undicesima edizione del Cruise Day 2023 e nel 2026 ospiterà i “Giochi del Mediterraneo”, manifestazione sportiva multidisciplinare a cui partecipano le nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo.La proiezione internazionale delle aziende vitivinicole, olearie e nautiche del territorio circostante ha reso la città di Taranto la location più indicata per la prima apertura in una città del Sud Italia di Meplaw.L’Avvocato Stefania Mara De Santis, iscritta al foro di Taranto è un legale di alta professionalità e da anni opera sul territorio ricoprendo incarichi di alto spessore che l’hanno resa già punto di riferimento di Aziende e Privati.Esperta del territorio e delle dinamiche locali, sarà Lei alla guida dell’ufficio e coadiuverà con le sedi italiane ed estere di Meplaw (Roma, Milano e Viareggio nonché Londra, Izmir, New York e Dubai) il lavoro per tutelare al meglio le piccole e medie imprese che necessiteranno di assistenza qualificata, anche per materie più settorializzate, finalmente anche in loco.Continua dunque il lavoro di espansione di Meplaw in Italia, per opera del Managing Partner Avv. Prof. Fabio Maggesi, che prevederà, a breve, l’inaugurazione di ulteriori due sedi onde permettere al brand di radicarsi sempre più in quei territori difficilmente serviti dalle Big Firm.L’obiettivo sarà certamente quello di presenziare, nei termini più brevi nelle maggiori città italiane ed estere mantenendo fermi i principi su cui la Law Firm fonda il proprio business model in ognuna delle città ove tuttora già presenzia.