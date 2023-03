Per il Rotaract, tale empowerment deve esplicarsi nel riconoscimento degli errori che la società ha commesso nei confronti delle donne nel corso della storia e nella volontà di voler porre rimedio ad essi, avviando un nuovo corso sociale e culturale di sensibilizzazione e progresso collettivo. L’evento si aprirà con un workshop tenuto dalla Dott.ssa Elena Torriani della durata di un’ora.



Italiana, residente a Londra, attiva nell’inclusione femminile e nella consulenza Aziendale, instaurerà un dialogo attivo con il pubblico sviscerando, analizzando e studiando gli errori commessi dalla società nel corso degli anni che culminerà con degli spunti di riflessione offerti da alcune ospiti che testimonieranno le loro forti esperienze “di genere” in molteplici ambiti.



Un percorso artistico pittorico dal titolo “Il corpo dell’arte” sarà poi presentato dall’artista leccese Vandarazia De Giorgi, affermatasi nel panorama internazionale grazie alle sue mostre d’arte a Bruxelles, che, guidando personalmente l’esposizione, racconterà di come proprio la figura della donna sia stata per lei fonte d’ispirazione.



A rendere il percorso un vero tripudio sensoriale, vi sarà inoltre il sottofondo musicale offerto da un gruppo musicale leccese che, unito proprio dalla natura femminile dei suoi membri, intonerà note di musica classica, accompagnando le parole dell’artista. A concludere la serata avrà luogo, infine, un piccolo rinfresco nel suggestivo contesto dello storico Istituto.



I Club Rotaract Lecce Barocco e Taranto, nel solco del principio fondante del seminario, intendono inoltre dar lustro al coraggio di tutte quelle donne che affrontano una patologia quasi esclusiva del loro genere, il carcinoma mammario. A tal fine, tutti i proventi derivanti dal costo d’ingresso all’evento (5,00 €) saranno devoluti alla Fondazione AIRC.

LECCE - Il Rotaract Club Lecce Barocco ed il Rotaract Club Taranto presentano “EmpowHer”, un seminario che vede protagonista la figura femminile, valorizzata e celebrata su ogni piano sensoriale mediante musica, arte, cultura e innovazione, che avrà luogo l’11 marzo 2023 alle ore 18:00 presso l’Istituto Marcelline di Lecce. “EmpowHer” deriva dall’inglese Empower Her, letteralmente “potenziarla”.Tale potenziamento non deve però consistere nel miglioramento della donna nelle sue diverse espressioni, siano essere artistiche, tecniche o manageriali, né tantomeno in alcun percorso di crescita a loro indirizzato che spesso finisce, al contrario, svilendone la figura.