«Il progetto - spiega il sindaco di Sammichele, Lorenzo Netti- è aperto a tutti e a tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti, da disoccupati a inoccupati e intende valorizzare l’enogastronomia e l’agricoltura, settori trainanti dell’economia sammichelina. Una preziosa opportunità – prosegue Netti- per esaltare le tipicità e le eccellenze locali, come, ad esempio, la zampina, il presidio slow food della focaccia a libro, senza dimenticare il settore florovivaistico. Il 1° aprile - aggiunge il Sindaco - sarà, inoltre, consegnata ufficialmente a Sammichele di Bari la bandiera de “I Borghi più belli d’Italia”, un importante riconoscimento che promuoverà lo sviluppo anche in chiave turistica del territorio, creando opportunità lavorative soprattutto per i più giovani». Tra i partner del progetto, Imprendo Puglia Cat Confesercenti Bari, Quasar, Sofocle, Unione Coltivatori italiani, Confagricoltura Bari, Cooperativa sociale Aliante, istituto scolastico comprensivo “Via Eva Gioia- Sammichele di Bari”, I.I.S.S. “Rosa Luxemburg”, Radici Future produzioni, Tarall’Oro, Fials, Confesercenti Bari, Cia Levante, Cooperativa Iris, Fondazione ITS.



Le linee di intervento



1) Orientation Labs



Scuola primaria: approccio di tipo gamification per consentire ai bambini di entrare in contatto con il mondo del lavoro in modo ludico (carte Memory delle professioni, laboratori d’arte, ecc). Scuole sec. I grado: approccio di tipo narrativo e di integrazione tra i laboratori di orientamento, la realtà del territorio e il mondo del lavoro. I laboratori consteranno in: attività teatrali, visione di video motivazionali, gite virtuali per esplorare i settori produttivi locali, invenzione di storie correlate alla professione ideale. Scuole sec. II grado: approccio di tipo cooperativo, esperienziale e narrativo (con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali). Studenti ITS/universitari, disoccupati, inoccupati e giovani di età 15/29 anni, occupati che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio: approccio di tipo esperienziale. Saranno realizzate attività in piccoli gruppi su temi legati al mercato del lavoro, auto‐promozione e metodi di ricerca attiva del lavoro. Famiglie: laboratori di tipo informativo diretti a superare le criticità dell’orientamento (pregiudizi, preferenza della sede piuttosto che dell’indirizzo). Il Progetto prevede lo svolgimento di 50 Orientation Labs, per un totale di 300 ore di cui almeno il 60% di orientamento pratico/esercitazioni.



2) Job Days



Saranno realizzate 8 giornate di orientamento al lavoro destinate alla realizzazione di 8 eventi. Contenuti e modalità di esecuzione dell’attività: le giornate di orientamento avranno una durata di 6 ore ciascuna, si terranno presso i Luoghi della Cultura del Comune e saranno aperti al pubblico. I contenuti di ciascuna giornata sono i seguenti: 1. Focus sul settore agricolo del territorio (valorizzazione della Fiera dell’Agricoltura); 2. Focus sul settore dell’enogastronomia (considerare tra gli altri, il presidio slow food per la focaccia, il consorzio del vino primitivo, la mozzarella DOP Gioia del Colle, l’associazione nazionale città dell’olio); 3. Focus sul settore floro‐vivaistico del territorio; 4. Novità del mercato del lavoro; 5. I settori occupazionali emergenti; 6. I servizi pubblici e privati per l’impiego regionali; 7. Fabbisogni di lavoro delle imprese (presentazioni aziendali/posizioni aperte); 8. Metodologie digitali di recruiting. I Job Day saranno caratterizzati dalla compartecipazione degli stakeholder del mercato del lavoro e dalla presenza di relatori qualificati.



3) Orientation Desk



L’Orientation Desk rappresenta uno spazio in cui istruzione, formazione e lavoro vengono messe in rete per soddisfare le esigenze del cittadino, di comprensione del moderno mondo del lavoro. È uno sportello a cui rivolgersi per chiedere informazioni e chiarimenti, in modo che ogni utente venga supportato nell’affrontare il processo di scelta in maniera efficace e in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. Sarà attivo 5 giorni a settimana per 6 ore al giorno per 24 settimane e sarà seguito da un esperto consulente.

