BARI - Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Michelle Baldassarre, l'igienista dentale di 55 anni di Santeramo in Colle (Ba) il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato nel pomeriggio del 9 febbraio in Contrada Pantarosa, con una lama ritrovata nel petto. Nei giorni scorsi il marito Vito Passalacqua è stato ascoltato come persona informata sui fatti.L'uomo era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia. La testimonianza del commercialista sarebbe durata solo un pochi minuti. Il fascicolo dell'inchiesta è sempre per istigazione al suicidio contro ignoti.