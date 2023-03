LECCE - Si disputerà sabato 25 marzo presso il Kick off Sport Center Lecce, a partire dalle 15, la finalissima dello "Junior Tim cup" il torneo giovanile di calcio a 7 riservato, grazie alla collaborazione tra Centro Sportivo Italiano e Tim, alle squadre under 14 degli oratori delle 16 città in cui si gioca la serie A Tim, un torneo che ha fatto sognare, sotto i riflettori del grande Lecce, il calcio oratoriale del Salento. - Si disputerà sabato 25 marzo presso il Kick off Sport Center Lecce, a partire dalle 15, la finalissima dello "Junior Tim cup" il torneo giovanile di calcio a 7 riservato, grazie alla collaborazione tra Centro Sportivo Italiano e Tim, alle squadre under 14 degli oratori delle 16 città in cui si gioca la serie A Tim, un torneo che ha fatto sognare, sotto i riflettori del grande Lecce, il calcio oratoriale del Salento.





E mentre questa bella esperienza si avvia alla conclusione è nel pieno delle attività un altro progetto targato CSI: si tratta di "Fiabe in movimento" una proposta ludico-motoria del CSI per la scuola ed, in particolare, per bambini dai 2 ai 6 anni. Attraverso lo strumento della fiaba i bambini vengono introdotti, in maniera fantastica, alle prime attività motorie strutturate. Un vantaggio a doppio canale dal momento che i bimbi, non soltanto hanno la possibilità di consolidare i loro schemi motori ma, contestualmente, si avvicinano al mondo della narrazione cui non è così scontato che siano abituati.

Un’occasione che, in Salento, è stata colta dall’I.C. "Elisa Springer" di Surbo con la dirigente Laura Ingrosso e da Maria Assunta Corsini del "Cosimo De Giorgi" di Lizzanello. Le scuole che hanno aderito hanno dunque a disposizione le competenze di un esperto di attività motoria individuato dal CSI che, sia attraverso la propria professionalità che grazie al materiale on line fornito da CSI stesso, potrà strutturare e sperimentare questo innovativo momento didattico. Le scuole coinvolte hanno inoltre la possibilità di accedere ad un corso di formazione on line per sviluppare, anche in autonomia, l’idea proposta.

«Il 2023 si è aperto con una buona dose di ottimismo e di speranza nel consolidamento di uno straordinario lavoro di un gruppo di dirigenti e volontari che fanno del CSI di Lecce un ente di promozione sportiva e un’associazione di promozione sociale che è tra i primi posti, se non proprio il primo, per numero di affiliate e tesserati al Sud Italia». È il commento del presidente del CSI.

Lecce e vicepresidente nazionale Marco Calogiuri anche alla luce dei risultati di tesseramenti e iscrizioni per il 2023 che ha fatto registrare 144 società affiliate, oltre 6500 tesserati e una vasta gamma di iniziative proposte al territorio.

«Un cammino lungo, iniziato nel lontano 2008, ma che vede un trend di crescita significativo e che porta il comitato a voler essere motore e generatore di attività sportiva e formativa al servizio delle comunità locali e dei tanti giovani e ragazzi che credono nella proposta del Centro Sportivo Italiano di Lecce», ha concluso Calogiuri.