“Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto, prima dell’emergenza pandemica, estese questo importante intervento di prevenzione anche a Crispiano, previsto inizialmente solo per i Comuni di Taranto e Statte come da decreto “Taranto e Terra dei Fuochi” – spiega Perrini che prosegue - La suddetta attività di prevenzione permette di diagnosticare precocemente importanti malattie cronico degenerative come ipertensione, diabete, broncopneumopatia cronico ostruttiva, e di intervenire sugli stili di vita fornendo il necessario supporto per contrastare l’obesità, l’abitudine al fumo e la mancanza di attività fisica. Ho quindi chiesto alla direzione generale e al capo Dipartimento Prevenzione, Michele Conversano, di riavviare nei prossimi mesi questa importante opportunità di screening per i cittadini di Crispiano, ottenendo a tal proposito risposte confortanti”, conclude Perrini./comunicato

BARI - All’esito di incontri avvenuti nelle scorse ore con i vertici dell’Asl di Taranto, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha chiesto l’estensione, ai cittadini di Crispiano, dello screening per le malattie cardiovascolari e respiratorie poiché rientra tra le aree ad alto rischio ambientale.