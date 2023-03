Al 48’ il Bari passa in vantaggio con Cheddira su rigore concesso per un fallo di Botteghin su Cheddira. Quindicesima rete per l’attaccante dei biancorossi che si conferma il capocannoniere della Serie B. Nel secondo tempo al 21’ Benedetti del Bari non concretizza una buona occasione. Al 27’ Scheidler dei galletti va vicino al raddoppio. Terzo successo consecutivo dei biancorossi.

Al 28’ non concesso un rigore all’ Ascoli dopo il controllo al Var perché Molina dei biancorossi tocca il pallone prima con il ginocchio e dopo con il braccio. Al 38’ Caligara dei marchigiani con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 42’ l’Ascoli resta in dieci. Espulso Falasco per doppia ammonizione. L’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo concede 3 minuti di recupero per le proteste dei calciatori dei marchigiani.