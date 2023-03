L’Ascoli sfiderà Sabato 1 Aprile alle 14 il Brescia al “Del Duca” e Lunedì 10 Aprile alle 15 il Frosinone allo “Stirpe”. In caso di esonero di Breda ci sarebbero due ipotesi. O potrebbe ritornare Cristian Bucchi 45 anni oppure non è escluso l’arrivo ad Ascoli di Giuseppe Pillon 67 anni. L’ Ascoli è tredicesimo con 36 punti.

In Serie B l’allenatore dell’ Ascoli Roberto Breda 53 anni è a rischio esonero dopo la sconfitta 0-1 con il Venezia al “Del Duca” nella trentesima giornata. Per Breda potrebbero essere decisive le due partite che i marchigiani giocheranno dopo la sosta di Sabato 25 e Domenica 26 Marzo per gli impegni delle Nazionali.