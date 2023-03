Per i rossoneri pugliesi Rossi è il quarto allenatore in questa stagione dopo l’esonero di Roberto Boscaglia le dimissioni di Fabio Gallo e le dimissioni di Mario Somma. Delio Rossi ha accettato il Foggia anche per una scelta di vita, infatti oltre a essere molto legato alla città dauna, sua moglie Maria Rosaria è nata a Foggia. Delio Rossi dirigerà oggi il suo primo allenamento e debutterà sulla panchina del Foggia Domenica 2 Aprile alle 14,30 con il Messina al “San Filippo” nella trentacinquesima giornata.

- Nel Girone C di Serie C Delio Rossi 63 anni è il nuovo allenatore del Foggia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024 nel pomeriggio di Mercoledì 29 Marzo 2023. Delio Rossi è subentrato a Mario Somma che si è dimesso dopo la sconfitta dei dauni 1-2 col Monterosi allo “Zaccheria” nella trentaquattresima giornata. Rossi ha già allenato il Foggia nel 1995-96 in Serie B. E’ stato anche il tecnico del Foggia Primavera dal 1991 al 1993. Inoltre ha giocato come calciatore nel Foggia dal 1981 al 1987 in Serie C e in Serie B.