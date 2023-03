Serie C: Giacomo Ferrari nuovo allenatore del Monopoli





Stefano Valentini sarà il preparatore atletico, Francesco Monaco il preparatore dei portieri e Claudio Lenoci si occuperà del recupero dei calciatori infortunati. Giacomo Ferrari debutterà sulla panchina del Monopoli nel posticipo della trentaquattresima giornata Domenica 26 Marzo alle 17,30 con la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena”. I biancoverdi sono settimi con 45 punti.

Nel girone C di Serie C Giacomo Ferrari 55 anni è il nuovo allenatore del Monopoli. E’ subentrato a Giuseppe Pancaro, esonerato dopo la sconfitta 1-3 con il Giugliano al “Veneziani” nella trentatreesima giornata. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Ferrari fino a Domenica 18 Marzo è stato il vice di Pancaro. Ferrari avrà come vice Luigi Anaclerio.